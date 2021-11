Fatick : les PCA de l'Ancar, de l'Aprosi et Sory Kaba dressent une liste parallèle pour défier Matar Ba...

Vent de rébellion à Fatick! Le maire Matar Ba, par ailleurs ministre des Sports, aura fort à faire face à une liste parallèle tenue par de grosses pontes de la scène politique du Sine.



En effet, une coalition dénommée And Nawle Suxali Sunu Gox va briguer les suffrages des filles et des fils du Sine. Selon nos informations, pour la liste majoritaire communale de cette liste, on retrouve comme candidat-maire le Pca de l'Ancar, le sémillant Mamadou Camara.



Sémou Diouf, PCA de l'Aprosi est lui la tête de liste proportionnelle dans la commune, tandis que Sory Kaba, ancien Directeur des Sénégalais de l'extérieur sera tête de liste départementale. Cette liste entend travailler pour le départ du Ministre-Maire Matar Ba et a tenu ce week-end un meeting d'investiture...impressionnant.