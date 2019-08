Fatick / Visite de la mutuelle d'épargne "MEC le Sine" : Le ministre de la microfinance promet un appui de 50 millions FCFA

En visite dans la région de Fatick, Zahra Iyane Thiam, le ministre de l'économie sociale et solidaire en a profité pour visiter les locaux de la mutuelle d'épargne et de crédit, "MEC le Sine." Accueilli par les femmes de la localité, Mme Thiam a pu constater de visu les diverses activités qu'elles exerçaient (transformation de produits halieutiques, céréales locales, élevage...) Un dynamisme qu'elle a d'ailleurs salué tout en annonçant une enveloppe de 50 millions destinés à appuyer ladite mutuelle avec qui le ministère collabore depuis 2001.



À en croire le ministre de l'économie solidaire et sociale, "ce programme de l'État permet de doter ces localités en équipements, matériel, voire des financements selon les besoins divers. Le ministère a pris comme option d'allouer des fonds aux réseaux de femmes, comme c'est le cas de mutuelles d'épargne telles la mutuelle d'épargne et de crédit "MEC le Sine."



Selon Mme Thiam, ce sont des structures de proximité, donc proches des populations, ce qui colle parfaitement à la politique d'inclusion financière qu'ils mènent au sein de son ministère.