Fatick : Un bus de Makacolibantang se renverse et fait 7 morts, 25 blessés dont 15 dans un état grave.

La série de drames sur nos routes se poursuit et fait de plus en plus de morts. En provenance de Dakar, le bus assurant la navette entre Makacolibantang et la capitale, communément Appelé « Horaire Maka », a fait un grave accident.

Les faits se sont produits dans la nuit du 07 au 08 Mars 2020 près de Fatick.

Le bilan provisoire fait état de 7 morts et 25 blessés dont 15 dans un état grave.

Tous les blessés sont évacués à l'hôpital régional de Fatick.