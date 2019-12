Fatick : « Nous sommes prêts à contrecarrer toute initiative allant dans le sens de défier la volonté du président » (Hamath Diouf, JBR)

Le patron des jeunes boucliers républicains (jbr) dans son fief à Fatick, précisément à Sass, s'est prononcé sur les questions de l'heure précisément la hausse du coût de l'électricité, le dialogue national et les locales. Sur le premier point, Hamath Diouf n'a pas été tendre avec les marcheurs du vendredi. Le patron des jeunes boucliers républicains parle de sabotage du choix politique de leur mentor par ces derniers, et par conséquent, le patron de jbr se dit, lui et ses hommes, déterminés à barrer la route à ceux qu'il réduit à un groupuscule d’individus insignifiants. Parlant d'électricité toujours, il trouve que c'est une réorientation de l’électricité dans les villages, avant de dire que l'État a versé 250 milliards pour les gros consommateurs. Pour conclure, le responsable politique Hamath Diouf s'est prononcé sur les locales. "Personne n'a le droit de déclarer sa candidature! Tout le monde doit être à l'écoute de Macky Sall en militant discipliné."