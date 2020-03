Fatick : « Nous ne pouvons pas accepter que des gens s'organisent dans le parti et s'arment dans le parti pour... Si nous voulons gagner les élections en 2024... » (Tamsir Faye, Dg Anpej)

À l'image de tous les responsables politiques, le directeur général de l'Anpej était dans la commune de Diouroup pour un cleaning day. Une occasion saisie par ce militant de la première heure de l'Alliance pour la République de se prononcer sur les questions d'actualité.

Selon Tamsir Faye, seul un projet collectif peut leur permettre de conserver le pouvoir en 2024 et quel que soit le schéma. « Les projets individualistes et solitaires mèneront fatelement à la perte du pouvoir en 2024. Tous ceux et celles qui ne s’inscrivent pas dans une dynamique unitaire et collective doivent assumer leurs responsabilités et quitter le parti. Ils ont le droit d’avoir des ambitions, mais ils n’ont pas le droit de compromettre nos chances de victoire en 2024. Nous appelons à une union sacrée derrière le président de la République qui est la seule constante du parti. Travaillons à renfoncer le parti et à le mettre en mouvement pour mieux aborder les questions qui nous interpellent », dira Tamsir Faye.

En termes plus clairs, le dg de l'Anpej de marteler : « nous ne pouvons pas accepter que des gens s'organisent dans le parti, s'arment dans le parti et au finish en 2024 compromettent nos chances de victoire. Nous nous organiser et pousser les gens à s'organiser derrière le président Macky Sall pour préserver les chances de gagner en 2024 quel que que soit par ailleurs le schéma que le président va avoir. Si nous voulons gagner les élections, il faut impérativement que nous ayons un projet collectif, seul gage de maintien au pouvoir en 2024... » (Vidéo)