Fatick : "Ndef Leng" avec Mbagnick Ndiaye s’engage pour la réélection du président Macky Sall

Le président national de "Ndef Leng" était ce dimanche dans sa région de Fatick pour une rencontre avec les cellules locales afin de faire un bilan d'étape. Sur 130 cellules qui composent "Ndef Leng", 107 ont répondu présent avec chacune son Président et son Sécrétaire Général. Ndef Leng qui s'engage à promouvoir la langue Sérère et à développer la région de Fatick, accompagne aussi les populations dans la création d’emplois. Sur la prochaine élection présidentielle, Mbagnick Ndiaye est rassuré d'ores et déjà sur le choix de Fatick qui a déjà dit oui au président Macky Sall. Reportage...