Fatick : Meïssa Mahécor envoie un signal fort à ses adversaires pour le 23 janvier...

Le responsable apériste Meïssa Mahécor Diouf n'a fait aucun cadeau à ses adversaires lors du meeting de BBY à Ndouck où réside la plupart de leurs adversaires.



« Ndouck, mon quartier, je suis content de vous. Vous êtes sortis massivement répondre à mon invitation. Preuve de votre attachement à ma modeste personne et à celle du fils du Sine, le président Macky Sall. Je vous en serai reconnaissant...Voilà la coalition du président Macky Sall, la coalition de Bby, la coalition gagnante... Ndouck a toujours voté Apr, pour le président Macky Sall et c'est encore l'occasion de lui montrer votre attachement plus que jamais », ainsi s'est exprimé Meïssa Mahécor Diouf au micro de Dakaractiu Mbour...



Le meeting de Ndouck a vu la participation de beaucoup de responsables politiques apéristes, de notables de la ville de Mame Mindiss, sous la présidence du ministre Matar Ba, tête de file de Bby...