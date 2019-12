Fatick : Meïssa Mahécor Diouf équipe trois écoles de la commune en outils pédagogiques

L'invite du chef de l'État à se mobiliser autour de l'école à travers le retour au royaume d'enfance s'est traduit en acte à Fatick. En effet, le président de la plateforme d'accompagnement des jeunes du Sénégal, a offert ce mercredi plus de 1000 oeuvres au programme, aux collèges d'enseignement moyen de la commune de Fatick ainsi que des supports didactiques au corps professoral.

Ce geste est, selon Meïssa Mahécor, une manière d'accompagner la politique du chef de l'État à bâtir une école d'équité et d'égalité des chances, conformément au programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (paquet). Rapelons que le donnateur est un ancien pensionnaire de l'un des établissements à savoir le Cem Thierno Mamadou Sall. Les deux autres établissement bénéficiaires sont les Cem 3 et Khar Ndoffène de la commune.