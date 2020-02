Fatick : Me Bassirou Ngom pour une « journée de plaidoiries gratuites »

Le directeur général de la société nationale de recouvrement et avocat de formation, a octroyé, samedi, un important lot de matériel aux détenus de la prison centrale de Fatick. Sur place, l’avocat a pris l’engagement de faire part aux autorités judiciaires de la nécessité d’avoir à Fatick, une « journée de plaidoiries gratuites. »

« J’ai pris l’engagement, en attache avec les autorités judiciaires, le tribunal de grande instance, le procureur de la République que j’ai appelé avant de venir ici, pour obtenir la faveur d’avoir à Fatick, une journée de plaidoiries gratuites. Je vais également saisir le président de l’Ordre des jeunes avocats pour voir, ensemble, comment enrôler les différents dossiers, pour aider ceux qui en ont besoin. Nous avons pris l’engagement de le faire. Nous ferons les démarches et nous espérons que cela va aboutir », soutient Me Bassirou Ngom aux journalistes sur place.

Sur le don fait aux détenus, l’avocat de remercier l’administration pénitentiaire d’abord. Il a ensuite indiqué vouloir « que le séjour de ces hommes et femmes ne soit pas un cauchemar. La prison a aussi une mission de socialisation », rappelle-t-il.