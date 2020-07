Fatick : Me Bassirou Ngom offre 27 tonnes d'engrais subventionnés à la population

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le Directeur général de la Société Nationale de Recouvrement (SNR), Me Bassirou Ngom, a octroyé à la population de Niakhar, département situé dans la région de Fatick, vingt-sept (27) tonnes d'engrais subventionné.



Selon lui, « cet engrais sera subventionné à un prix que le paysan pourra supporter", a fait savoir Me Ngom. "La vie est difficile à cause de la Covid-19 et l'État du Sénégal a beaucoup fait pour les populations », a souligné la robe noire, avant de préciser que l'État ne peut pas donner à tout le monde. Il donne à ceux qui en ont le plus besoin.



Il poursuit : « c'est pourquoi avec le peu qu'on a eu, nous avons participé à hauteur de 25 tonnes de riz et 5 000 litres d'huile pour accompagner l'État et les collectivités locales ».





À l'en croire, cette localité est composée de paysans et pour les aider il faut leur donner des intrants. C'est pourquoi, explique-t-il, il a contribué à subventionner pour ces paysans 27 tonnes d'engrais...