Fatick : Marche des habitants de Ngouye, menace de boycott des élections...

Ngouye, un village situé à 4 km de Fatick et qui abrite plus de 2.000 âmes, manque de tout. Prétexte d'une marche organisée par le mouvement pour le développement de Ngouye.

Selon ses ressortissants, leur village reste sans aucune infrastucture de base, ni poste de santé ni route bitumée. À ces maux s'ajoute le manque d'électricité.

Sur le plan de l'éducation, Ngouye n'abrite qu'une seule école primaire qui ne répond plus aux réalités du village. Las des promesses non tenues par les politiques, les habitants de Ngouye s'engagent à leur tourner le dos jusqu'à prise en charge effective de leurs préoccupations...