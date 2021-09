Fatick : Mactar Ba tresse des lauriers à Thérèse Faye Diouf pour « l’excellent travail qu’elle fait », dans sa commune

Hôte du maire de Diarère, Thérèse Faye Diouf, le ministre des Sports Mactar Ba s’est félicité de la qualité des réalisations faites par celle-ci, au profit de ses administrés. C’est le cas, entre autres, du Stade municipal de ladite localité dont l’inauguration a été faite ce samedi 18 septembre, en marge de la Finale de la 6e édition de la Coupe du maire de Diarère.

« Madame le maire, c’est avec fierté que je suis aujourd’hui, à Diarère. Tout le monde sait que le temps manque, mais pour nous c’est une obligation d’être à vos côtés, au nom du président de la République. Mais être à vos côtés parce que vous faites un excellent travail. Vous êtes en train de vous battre pour soulager les populations de Diarère. Vous vous battez tous les jours pour apporter des solutions aux préoccupations de ces populations qui vous ont fait confiance. Vous êtes en train de battre le record de réalisation dans cette belle commune de Diarère », a dit Mactar Ba, qui entendait encourager sa collègue.

Des encouragements et félicitations qui s’expliquent bien selon le ministre des Sports. « Je sais que vous n’allez pas vous en arrêter là », a dit Mactar Ba qui cite, entre autres réalisations de sa collègue maire, « vous avez votre radio, vos maternités, vos marchés, vos routes, l’éclairage et tout ce qu’il faut ». S’adressant au maire qui attendait la fin du match pour la remise du trophée du maire, le ministre de lui tresser des lauriers. « Au-delà de votre détermination, vous avez la confiance du président Macky Sall et celle de vos amis qui sont dans le gouvernement du Sénégal. Et quand on a la confiance des autorités et qu’on est engagé et accompagné par ses propres populations, rien ne vous arrêtera », lui a-t-il dit.



Dans ses propos tenus face au micro de Dakaractu, il s’est engagé à construire des tribunes dans ledit stade municipal. « Je voudrais vous dire que je prends l’engagement, ici, que dans le budget de 2022 qui sera voté au mois de décembre prochain, à l’Assemblée nationale, nous allons mettre la grille de protection de Diarère. Mais nous allons continuer, au-delà de cette grille. Vous savez que l’investissement ne s’arrêtera pas. Nous nous arrêterons quand on aura les tribunes, les commodités qu’il faut pour permettre à la jeunesse de Diarère de pouvoir pratiquer le football dans de meilleures conditions ».



Dans ses promesses, il n’a pas laissé en rade d’autres localités du département de Fatick. « Au-delà de Diarère, je prends l’engagement d’inscrire le Stade municipal de Ndiop et celui de Patar. Nous n’allons pas nous arrêter, parce que nous allons accompagner tout le département de Fatick pour permettre à nos jeunes qui nous ont vu jouer, à mobiliser effectivement toutes les conditions requises pour une pratique de football ».