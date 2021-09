Fatick : Les promesses de Thérèse Faye Diouf aux jeunes de sa commune, à l’issue de la Finale de la 6e Coupe du maire de Diarrère.

La commune de Diarrère, une localité de la région de Fatick, a abrité la finale de la 6e édition de la Coupe du maire Thérèse Faye Diouf, le 18 septembre 2021. Une finale qui s’est tenue dans le Stade municipal de Diarrère, quelques heures après son inauguration par le ministre des Sports, Matar Ba, en présence du maire et de plusieurs autorités locales.



Dans l’infrastructure sportive qui a rassemblé du monde, ce samedi, journée marquant la Finale de la 6e édition de la Coupe du maire de Diarrère, l’Asc Palmaad de Diarrère était en compétition avec celle de Diam Bugum de Ndoundokh. Une série de tirs au but a permis à l’équipe Palmaad de remporter le trophée, devant des supporters en liesse.



Mais il faut relever que quelques minutes avant la fin des jeux, Thérèse Faye Diouf prenant la parole, pour s’adresser à ses invités et ses administrés avait exprimé sa satisfaction à l’endroit des ‘’jeunes de la commune de Diarrère et à tous les responsables du Sine qui ont tenu à accompagner le ministre Matar Ba’’. Une satisfaction légitimée, selon elle, par ce joyau offert (le Stade municipal) au nom du président Sall à la Commune et à la jeunesse de Diarère.



‘’Je voudrais, monsieur le ministre, vous dire, au nom de toute la commune de Diarrère, combien nous sommes contents. Parce que ce terrain municipal était une vielle doléance des populations locales. Diarrère est une commune composée de 23 villages. Elle est peuplée de 32 000 habitants ; une jeunesse dynamique, cultivée et ambitieuse. C’est pourquoi toutes les initiatives que le gouvernement réalise en faveur de la jeunesse de Diarère, nous ne pouvons que vous exprimer notre profonde gratitude’’, a dit le maire qui s’adressait au ministre Matar Ba.



Ce fut l’occasion pour elle de le remercier encore. Des remerciements qu’elle explique par le fait que M. Ba, à chaque finale de la Coupe du maire, depuis son élection à la tête de la commune, met à sa disposition des jeux de maillots et des ballons de foot. ‘’Nous vous remercions. Il nous manque la réalisation des grilles de protection. Nous vous le demandons. Et nous nourrissons l’espoir que vous vous en chargerez’’, a-t-elle dit, le regard tourné vers le chef du département des Sports.



S’adressant à ses administrés, elle leur a annoncé sa volonté de réaliser d’autres infrastructures pour les jeunes. ‘’Nous avons d’autres projets pour les jeunesses de la commune de Diarrère. Il s’agit, entre autres, d’un foyer des jeunes digne de son nom. C’est cela notre ambition, aujourd’hui. Nous nous sommes investis dans la réalisation de deux marchés (Diohine et Diarrère). Nous comptons suivre la même cadence pour réaliser, simultanément les foyers des jeunes de Diohine et de Diarrère. C’est cela le prochain projet que l’équipe municipale veut réaliser’’, a annoncé le maire.