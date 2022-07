Fatick / Législatives2022: Cheikh Kanté réunit les responsables politiques de Benno pour une large victoire au soir du 31 juillet.

Après la caravane dans la journée pour débuter la campagne dans le département de Fatick, le président du Comité électoral pour les prochaines joutes s’est rendu au meeting d’ouverture à Diofior. Une rencontre qui a réuni plusieurs responsables politiques de la localité.



On peut citer entre autres, Thérèse Faye Diouf, administrateur général du Fonds de garantie et d’investissements prioritaires (FONGIP), de l’ancien ministre de la culture Mbagnick Ndiaye, du ministre secrétaire général des sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr, des deux investis de la région et beaucoup d’autres responsables politiques.



Le mot d’ordre est clair selon le Dr Cheikh Kanté : se donner à fond et de manière unitaire pour gagner les prochaines élections législatives. Après les conséquences fâcheuses des élections locales, les points focaux ont été déployés après l’intervention du chef de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall. Il a été question de régler certaines frustrations et d'appeler les sensibilités qui avaient opté pour des listes parallèles, à se retrouver autour d’un seul but, à savoir remporter de manière éclatante ces élections qui verront de nouveaux représentants du peuple à l’hémicycle.



L’ambiance est bien assurée dans ce meeting de BBY/ Fatick avec la présence de tous les militants venus répondre à l’appel du ministre-conseiller, le Dr Cheikh Kanté.