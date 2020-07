Fatick : Le mouvement " les reines du progrès" offre des masques à la population.

Pour participer à la lutte contre la Covid-19, les membres du mouvement "les reines du progrès derrière le ministre Cheikh Kanté", ont confectionné des masques (1.000) qui ont été mis à la disposition des populations de cette localité.



Ainsi, ces dernières ont sillonné les grandes artères de Fatick ainsi que certaines zones telles Mboubane, Darou Salam et d'autres quartiers de cette ville. Les associations culturelles et sportives n'ont pas non plus été laissées en rade, car à travers cet élan de solidarité, le mouvement "les reines du progrès" avec à sa tête, la présidente Aminata Ndour, a offert à ces dernières des masques pour que leurs membres puissent respecter davantage les gestes barrières. L'association des amies de Marième Faye Sall de Fatick a été aussi prise en compte.



"Nous avons constaté dernièrement un relâchement de la part des populations qui ont un peu négligé le port systématique des masques. C'est pourquoi, nous avons décidé d'offrir des masques à nos concitoyens mais aussi mener des activités de sensibilisation à travers des visites à domicile afin que les habitants de notre région soient beaucoup plus informés des risques liés au non respect des règles édictées...", a déclaré la présidente Aminata Ndour.



" Créé en 2018, notre mouvement a toujours oeuvré pour l'intérêt des populations fatickoises. Notre objectif est de participer au renforcement de capacités des femmes de notre région surtout celles du monde rural pour leur autonomisation. En plus, la jeunesse occupe une place importante dans nos interventions. En effet, nous mettons à leur disposition des outils devant leur permettre de s'épanouir notamment avec l'aide de notre mentor, le docteur Cheikh Kanté...", a-t-elle renchéri.



Avant d'ajouter, " Nous les reines du progrès n'étions pas politiques. Mais depuis que nous avons remarqué les efforts colossaux consentis par le ministre Cheikh Kanté pour participer à booster l'économie de Fatick, alors là nous nous sommes dit qu'il est temps de descendre sur le terrain pour l'accompagner dans ses actions. D'ailleurs, cette initiative consistant à offrir 1.000 masques aux populations de Fatick entre dans ce cadre. Je tiens aussi à rappeler que nos comptons passer à la vitesse supérieure pour faire face à cette pandémie..."