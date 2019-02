Fatick : La démonstration de force de Mamadou Ngom Niang.

Fatick était ce samedi le point de convergence de tous les responsables, militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar, notamment du parti présidentiel. Ils étaient tous venus répondre à l'appel de Mamadou Ngom Niang, du nom du Dage du ministère des sports. Cette rencontre que le responsable Apr à Fatick a initiée à quelques heures du démarrage de la campagne n'est rien d'autre qu'une démonstration de force du souteneur du maire de Fatick, Matar Ba. Beaucoup de zones d'ombre ont été éclaircies durant ce meeting qui s'est tenue à la mythique place de la berge du Sine. Répondant à certains qui affirmaient qu'un soutien de Mamadou Ngom Niang à Matar Ba serait la mort politique du dage du ministère des sports, le responsable politique déclare : " Retenez alors que c'est ma mort politique, car je me suis déjà rangé derrière Matar Ba." Dans la même foulée, le responsable politique soutient que ces considérations n'ont aucun sens avant de préciser que Matar Ba est le maire de Fatick et que c'est par lui que le président de République passe pour parler aux Fatickois, notamment aux responsables de la mouvance présidentielle...