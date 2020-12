Fatick : L'Apr répond à Amath Diouf de JBR..

"Suites aux multiples sorties malheureuses du camarade de parti Amath Diouf, présentant un spectacle nauséeux ,malhonnête et indigne sur le bilan du Président Macky Sall à Fatick et sur ses relations avec les militants et responsables,







Nous nous devons par devoir et pour l’histoire de rétablir la vérité par ce canal qu’il a utilisé lui même.







En réalité, la mise en scène mélange lâcheté, mauvaise foi et perfide, et ne dit pas des exactitudes. Il s’accorde des libertés sur des faits, censurant d’autres .



Non Non et Non, le tableau ou le bilan du Président Macky Sall est loin d’être sombre à Fatick : Sous Macky Sall, le réseau routier communal est passé de 6 à 26km, Fatick a bénéficié d’un réseau de canalisation des eaux pluviales d’un montant de 11 milliard de fcfa avec la création de deux bassins de rétention pour les lutter contre les inondations.







Le campus de Fatick avec l’université du Sine Saloum est bien effectif et génère des emplois déjà ;Fatick a une nouvelle ville avec un nouveau quartier administratif, sportif et culturel autour du boulevard Macky Sall( nouvelle grande mosquée,nouvelle gouvernance, installation de quatre banques, nouvelle compagnie de gendarmerie et de sapeur pompier, nouvelle EFI, nouveau Lycee technique et école de formation des gendarmes et UVS en cours.



Le relèvement du plateau médical de l’hôpital régionale de Fatick avec un centre de dialyse fonctionnel, la réalisation d’une station de production et de renforcement d’eau potable est effective pour un montant de un milliard six cent million de frc cfa (1 600 000 000), avec une production en eau potable qui passe de 100metre cube heure à 250metre cube / heure l’électrification rurale au niveau de la région de Fatick est passée en 21 % à 41%.







Le désenclavement des 17 communes de Fatick avec les routes Fatick -Diourbel via Diakhao ,Fatick -Bambeye via Niakhar, Fatick -Foundiougne, Fatick - Fimela.







Les perspectives de prolongement de l’autoroute jusqu’à kaolack, l’ouverture du pont et du port de Foundiougne vont complètement repositionner économiquement la région de Fatick et créer de la richesse et des emplois.







Dans la même veine l’usine de biscuit en phase finale de réalisation et le projet de transformation et de commercialisation du sel vont également diminuer le chômage. Juste rappeler qu’entre 2012 et maintenant un nombre important de jeunes a pu trouver un emploi salarial grace à la gouvernance et aux politiques du gouvernement, cependant, l’emploi étant une problématique endémique, aucun gouvernement ne peut définitivement régler ce problème en un coup de maître mais ayons l’honnêteté de reconnaître les efforts consentis dans ce domaine.







Je fais abstraction des acquis sociaux obtenus grâce du PUDC, au PUMA et a la délégation à la solidarité nationale pour une meilleure équité territoriale.







Sur le plan politique, beaucoup de fils de Fatick ont été promus à des postes de responsabilité dont vous même.







Par conséquent, que l’opinion sache qu’aucune brouille ou trahison n’existe entre le Président Macky Sall et les responsable de Fatick.







La Coalition BBY continuer de trôner sur les 17 communes du département de Fatick et les nos résultats issus des urnes depuis 2009 l’attestent à merveille. J’en appelle à plus de responsabilité et lucidité quelque soit la situation.







L’engagement militant ne peut point être assujéti à la consécration personnelle ».











Serigne Moustapha Mbacké Diouf Coordonateur du réseau départemental des enseignants républicains de Fatick.