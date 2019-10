Fatick, Kaolack et Kaffrine : Le Colonel Ousmane Aly Kane commande la zone militaire n°3

Ousmane Aly Kane est le nouveau commandant de la zone militaire n° 3 qui polarise les régions administratives de Fatick, Kaolack et Kaffrine. Il a été officiellement installé hier par le Chef d’Etat-major général des armées (Cemga). Le nouveau commandant de la zone s’est dit honoré d’assumer la mission de veiller à l’intégrité du territoire, d’assurer la libre circulation des personnes et des biens, en liaison avec les forces de défense et de sécurité. Ainsi, il compte inscrire ses actions sur trois piliers : une présence plus marquée dans la zone, le renforcement du lien armée-nation, et enfin la création d’un esprit de cohésion avec les forces armées, les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives civiles et locales des trois régions administratives, conformément aux orientations prioritaires du Cemga.