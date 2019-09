Fatick : Farba Ngom et le mouvement ACTE apportent un financement de 48 millions pour 32 groupements féminins.

Le Mouvement politique dénommé Action Citoyenne pour un Terroir Emergent (ACTE) basé à Toucar, village situé dans le département de Fatick (commune de Ngayokhéme) a permis à 32 groupements féminins de bénéficier d’un financement de 48 millions de FCFA. La cérémonie officielle de remise des fonds s’est tenue le samedi 21 septembre 2019 à Toucar en présence des notables du village. La joie et l’optimisme sont les sentiments les plus partagés par les femmes bénéficiaires du financement. Soucieux des difficultés auxquels sont confrontées les femmes en milieu rural, le mouvement politique ACTE, à travers l’Union des Institutions Mutualistes Communautaires d’Epargne et de Crédit (UIMCEC) a pu négocier le montant de 48 millions afin de permettre aux femmes de financer leurs projets...