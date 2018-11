Fatick : El Hadj Diamé Dansokho remet ses fiches de parrainages à Cheikh Kanté et s'engage pour la réélection du candidat Macky Sall

C'est en marge de l'atelier de partage sur le bilan de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent, avec les chefs de villages et imams du département de Fatick, que le président du mouvement Alliance Macky 1019 a remis ses fiches de parrainages au Dr Cheikh Kanté. Ces fiches comptent plus de 16 mille signatures après les 1921 déposées au Cices. Selon El Hadji Diamé Dansokho le président de la République mérite amplement un second mandat parce qu'il est le seul chef de l'Etat à pouvoir diffuser le fichier électoral sur internet. Ainsi, il s'engager à travailler d'arrache-pied pour la réélection de ce dernier.