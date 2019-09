Fatick : Des produits prohibés d’une valeur d’un milliard 220 millions francs CFA seront incinérés.

2 tonnes 519 kg de chanvre indien et une importante quantité de faux médicaments seront incinérées ce jeudi dans la région de Fatick par la Douane sénégalaise. Cette cérémonie d’incinération sera présidée par le Gouverneur de la région de Fatick, en présence des autorités douanières, des représentants des Forces de défense et de sécurité et des Services régionaux. La valeur totale des produits prohibés qui seront détruits, selon un communiqué, s’élève à près d’un milliard 220 millions francs CFA dont un milliard 68 millions francs CFA pour les faux médicaments, et 151 millions francs CFA pour le chanvre indien.



Ces quantités représentent les saisies réalisées par la Subdivision des Douanes de Fatick entre mars et septembre 2019, soit six (6) mois. L'importance de ces saisies montre encore une fois le rôle primordial de la Douane dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de médicaments qui est intimement lié à la criminalité transfrontalière organisée et qui porte une atteinte grave à la santé physique et mentale des populations, mais aussi à la sécurité du territoire de façon générale...