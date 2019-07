Fatick : De jeunes apéristes mettent le feu devant le domicile du président de la République.

Remontés contre les agissements venant du régime de Macky Sall, des jeunes ont brûlé des pneus devant la maison du président à Fatick.

Ces jeunes apéristes qui disent avoir pris seuls leurs responsabilités pour élire le fils de Fatick, se lamentent du sort qui leur est réservé, car "livrés à eux-mêmes."

"Une maison qui appartient au président et qui est abandonnée par toute une famille du président qui est partie à l'étranger, laissant ces jeunes qui se sont donné à fond pour l'élection du président, sans aucune protection, au milieu des chiens et autres risques", lance l'un d'entre eux.

Ces jeunes apéristes dénoncent le manque d'emploi dans la région et le fait qu'ils soient laissés en rade par le président alors qu'ils ont contribué à sa réélection...