Fatick / Cheikh Kanté recadre l’opposition : « L’opposition doit se bâtir dans le sens de responsabilité et de la démocratie, mais pas dans les insanités »

Alors qu’il avait invité à une conférence de presse publique pour se prononcer sur les résultats du scrutin du 23 Janvier dernier, le tout nouveau président du Conseil départemental de Fatick, le Dr Cheikh Kanté, n’a pas raté l’opposition qu’il accuse de verser dans les insanités dans les débats publics sur la situation politique du pays. Pour l’envoyé spécial du président de la République, la politique doit s’accommoder avec les valeurs d'éthique et du principe républicain et que l’opposition doit se bâtir sur le respect des fondamentaux de la démocratie et de l’État de droit.



« Macky est généreux et personne d’entre nous ne peut le payer. Dans toute la région de Fatick nous nous félicitons des résultats records enregistrés dans les différentes collectivités territoriales et le département. Je voudrais profiter de l’occasion pour féliciter et remercier monsieur Alioune Badara Ndiour, mon principal adversaire pour la conquête du Conseil départemental de Fatick. Je voudrais le féliciter pour son engagement et son sens du respect des principes républicains. Je voudrais dire que nous partageons tous les mêmes convictions et les mêmes ambitions de développer nos localités. Je voudrais préciser que nous ne sommes pas des ennemis, et moi personnellement je n’ai pas d’ennemi ni d’opposant.



L’opposition doit se bâtir dans le sens de responsabilité et de la démocratie, mais pas dans les insanités. C’est pourquoi j’en appelle au sens du dépassement et de la responsabilité. Je vous appelle à l’unité et à la cohésion sociale », lance le nouveau président du Conseil départemental de Fatick. Par ailleurs, le Dr Cheikh Kanté invite ses camarades de parti à se concentrer sur l’essentiel autour de l’unité et la cohésion sociale afin de satisfaire les besoins des populations, conformément aux directives du président de la République Macky Sall…