Fatick : Cheikh Kanté fait l’éloge du PSE, houspille l’opposition et la convie à un débat programmatique.

Pour avoir été ministre chargé du suivi du Plan Sénégal émergent, qui est le cadre de référence des politiques pour un Sénégal émergent à l’horizon 2035, le Dr Cheikh Kanté profitant de son premier jour de campagne dans la région du Sine, a tenu à disséquer l’essence du programme sur lequel le Sénégal se réfère pour tendre vers le développement.



Après les discours des notables et chefs de quartier de Diofior, le président du comité électoral départemental de Fatick s’est adressé « aux nihilistes » : « À partir du premier plan quinquennal 2014-2018, ce que le président de la République a réussi dans ce programme d’émergence, aucun président ne l’a accompli. Ce qui m’étonne c’est que nous avons une opposition très mal inspirée. Elle n’a ni programme, ni propositions. Qu’est-ce qu’ils peuvent faire ou dire qui dépasse ce que le président de la République a déjà fait », se pose le ministre conseiller du chef de l’État qui ne se suffit pas seulement de ces reproches. Mais ira encore loin, en invitant les responsables politiques de Diofior où il tenait son discours et même d’autres responsables de toutes les contrées du Sénégal, de venir répondre à son appel.



« Je les défie tous! À commencer par le département de Fatick et Diofior particulièrement, qu’ils viennent débattre de programmes et des résultats du plan Sénégal émergent », lance encore le président du Conseil départemental de Fatick qui rappelle à l’opposition que les critiques sont toujours faciles à formuler, mais en politique, tant qu’on est dans une logique constructive, on est objectif et conséquent avec soi-même. « Moustapha Faye, Ibrahima Guèye, Aïssatou Faye, Alioune Thiam, Daouda Faye, Fatou Thiam, je suis prêt à venir vous voir et vous proposer ce que le président a concrétisé avec le PSE. En retour, j’attendrais volontiers, ce que vous aurez à proposer différemment », défie le chargé du comité électoral de Fatick pour ces élections législatives du 31 juillet 2022.



Pour une meilleure préparation de ces échéances, le Dr Cheikh Kanté lance un appel à une massive participation de la population de Diofior aux élections législatives. « Nous avons constaté que le taux de participation aux élections départementales et municipales était très faible. Avec une population électorale environnant 9.996 têtes, trois lieux de vote et 15 bureaux de vote, nous pouvons dépasser dans cette localité, 95% de voix en faveur de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il faut faire un travail de proximité, convaincre les abstentionnistes et éradiquer cette pensée qui est en train d’être installée par « ces vendeurs d’illusions », tonne le Dr Cheikh Kanté.