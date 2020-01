Fatick / CRD de lancement du DAC du Niombato : « Il faut que les jeunes apprennent à être patients » (Gouverneur)

Au mois de Décembre 2019, 13 Sénégalais ont disparu dans le naufrage d’une pirogue au large des côtes mauritaniennes, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Espagne. Parmi eux, plusieurs jeunes de Foundiougne, région de Fatick. Des jeunes qui ont préferé prendre la mer plutôt que de rester dans leur pays.

En présidant le CRD de lancement du Domaine Agricole Communautaire du Niombato, le chef de l'exécutif régional, le Gouverneur de région, Mme Seynabou Guèye, a profité de l'occasion pour s'adresser aux jeunes de sa région. Elle leur dira en substance qu'il ne sert à rien de courir, il faut partir à point : "Je demande aux jeunes d'être patients, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Il est possible de rester ici et de réussir. Des exemples sont là et le DAC est une réponse pertinente", a t-elle déclaré...