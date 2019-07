Fatick : Benno confiant quant à l'éclatement de la vérité dans l'affaire Pétro Tim

La Coalition Benno Bokk Yakaar de Fatick et le Ministre Mbagnick Ndiaye, Coordonnateur départemental, disent soutenir Aliou Sall, suite au reportage "fallacieux de la chaîne BBC sur les sujets relatifs aux contrats pétroliers au Sénégal fait à dessein pour déstabiliser notre pays". Selon la coalition, une minorité de l'opposition sénégalaise et des activistes au patriotisme douteux ont mis en branle un plan de diabolisation de Monsieur Aliou Sall. Aussi, invite t-elle les citoyens détenant des informations pouvant aider à la poursuite de l'enquête en cours, à faire leur déposition au niveau de la Division des Investigations criminelles. Les responsables de Fatick se sont par ailleurs dit convaincus que la vérité éclatera bientôt et le Sénégal continuera sa marche irréversible vers l'émergence...