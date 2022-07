Fatick / Aminata Touré très reconnaissante envers Macky Sall : « Ce que vous avez fait pour la femme est incommensurable »

La tête de liste nationale de BBY, Aminata Touré a choisi l'étape de Factick pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État Macky Sall. Aminata Touré qui dit surnommer le président comme le premier frère des femmes du Sénégal, témoigne le respect, l'estime et la considération que le président Macky Sall porte pour la femme.



"Tous les responsables sont là. Nous vous renommons le premier "Thiamingne" des femmes du Sénégal. Ce vous avez fait pour les femmes, il n'y a aucun président qui l'a fait. Nous reconnaissons votre respect pour la femme. Et la première dame Marième Faye peut le témoigner. Ce que vous avez fait pour les femmes en terme de promotion est incommensurable. Je peux commencer par moi-même. Car vous avez fait de moi votre ministre de la justice, premier Ministre, présidente du Conseil économique social et environnemental et aujourd'hui vous me choisissez comme tête de liste", a témoigné Aminata Touré devant une liesse populaire qui l'accueillait de l'entrée de la ville à la mairie de Factick.



À cet effet, la tête de liste nationale demande aux populations de Factick de remercier les chef de l'État en son nom propre. "Je voudrais demander aux populations de Fatick de vous remercier à ma place, devant Dieu et les hommes. Nous ne ménagerons aucun effort pour la vulgarisation de tout ce que vous avez réalisé au Sénégal. Et cela se traduira d'abord par une victoire écrasante au soir du 31 juillet prochain", a lancé encore Mimi Touré qui se félicite de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et la vaste mobilisation des tous les militants et responsables politiques dans l'unité...