Fatick : 28 cases ravagées par un incendie

Un incendie violent a réduit en cendre 28 cases du village de Thièllé Patième situé dans la commune de Ndiénné Lagane (Ouadiour), a appris l’Aps, mardi. « L’incendie survenu vendredi soir dernier, dans sa furie a emporté des récoltes stockées depuis plusieurs décennies, des animaux domestiques, des cases », a déploré le chef du village de Thièllé Patième, Moussa Diome.

Il s’exprimait en présence de la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN), Dr Anta Sarr Diacko venue remettre des vivres et des couvertures à 26 familles victimes d’incendies en 2017 et début 2018 dans la région de Fatick. Très affecté par les dégâts causés par l’incendie qui n’a épargné dans sa progression que quelques maisons en dur, le chef du village a remercié la déléguée générale venue à leur chevet.

Après constat et évaluation des dégâts causés par les flammes, Mme Diacko a promis aux populations d’apporter « très rapide- ment » le soutien et la solidarité de l’Etat. « Heureusement, a-t- elle souligné, qu’il n y a pas de perte en vie humaine hormis la perte de vivres, de matériels ou d’animaux domestiques. »

Elle a appelé les populations particulièrement les femmes a redoublé de vigilance pour éviter les incendies. Les femmes éteignent parfois mal le feu après la cuisson des repas, « une situation dangereuse », a-t-elle dit. Les autorités administratives et des maires du département de Gossas ont pris part à cette rencontre avec les populations de Thièllé Patième.