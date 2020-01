Fatick : « Le DAC du Niombato s'étendra sur 1000 ha et créera 8752 emplois » (Pape M. Ndour, Coordinateur National du PRODAC)

Le Gouverneur de la région de Fatick, Mme Seynabou Guèye, a présidé ce Jeudi 09 Janvier 2020, le Conseil départemental de Fatick, le CRD spécial de lancement des travaux du DAC du Niombato. Une localité située dans la commune de Toubacouta (département de Foundiougne) qui abritera l'un des quatre DAC financés par l'Etat du Sénégal, avec l'appui de la BID, à hauteur de 52 milliards. Ce DAC "s'étendra sur une superficie de 1000 ha, créera 82 groupements d'entrepreneurs agricoles pour 8252 emplois et devra coûter plus de 11 milliards qui sont disponibles", a dit M. Pape Malick Ndour, le coordinateur national du PRODAC. Ainsi donc, plus qu'une promesse, " le DAC de Niombato sera fonctionnel au plus tard en fin 2022", a t-il conclu.