Fass / Finale du tournoi AMDEF : Massamba Diop gâte le mouvement sportif et promet de changer le visage de sa commune.

La commune de Fass (département de Guinguinéo), a abrité la finale du tournoi AMDEF( Alliance avec Massamba pour le développement et l'émergence de Fass).



Ledit tournoi a mis aux prises les 08 équipes de cette zone. Et au final, l'Asc Koffé et Asc Jappo de Pondéba sont arrivées en finale. Et la première nommée a remporté la coupe à la séance des tirs au but, à l'issue du temps réglementaire qui s'est soldé par 2 buts à 2.



Le responsable moral dudit mouvement, Massamba Diop, n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre aux férus de football d'avoir un espace d'expression.



Il a ainsi mis à la disposition de la zone d'une subvention de 450.000 Fcfa, de 150.000 Fcfa pour les Asc, acheté 4 trophées, 9 jeux de maillots, 5 ballons de football et dégagé une enveloppe de 450.000 Fcfa. Au total, 3 millions 500 mille Fcfa ont été mis sur la table pour les besoins du tournoi.



Candidat à la mairie de Fass, Massamba Diop entend placer cette commune sur les rampes de l'émergence en luttant contre l'insalubrité, en accompagnant les femmes dans leurs activités génératrices de revenus et les jeunes dans la formation et la création de micro-entreprises, entre autres...