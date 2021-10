L'autosuffisance en carotte sur le marché national est un projet réalisable, mais faudrait-il un accompagnement conséquent de l’État du Sénégal. Ce cri du cœur émane du président de la commission commercialisation au niveau de l'Interprofession carotte du Sénégal (Ipac), Maodo Samb, lors de l'atelier d'échanges et de partage sur le bilan de la campagne nationale de production et de commercialisation de la carotte à Fass Boye (Tivaouane).



En effet, selon lui, la filière carotte a subi une grosse perte estimée à 8 milliards de FCFA. "Avec une production de 45.000 tonnes, on devait normalement gagner 12 milliards FCFA, mais finalement on s'est retrouvé avec 4 milliards FCFA parce que les prix ont chuté jusqu’à 90 FCFA le kg", renseigne-t-il.



À cela, fait remarquer Maodo Samb, s'ajoute une surproduction de plus de 15.000 tonnes qui a impacté sur le prix de la tonne de carotte. Pire, se désole-t-il, la campagne a été un échec total. "Nous n’avons pas d’infrastructures adéquates comme des chambres froides, des magasins de stockage et des centres de transformation pour conserver le surplus de production estimé à 15.000 tonnes cette année (...)", a-t-il-regretté.



Avant de signaler : "au niveau de la filière carotte nous pouvons alimenter le marché national en quantité suffisante en qualité irréprochable à un prix abordable 12 mois sur 12 parce que nous produisons 9 mois sur 12. Pour le surplus si on avait des chambres froides et des unités de conservation, on pourrait conserver notre production pour une durée de trois mois et après le reverser dans le marché au profit de la population sénégalaise".



Compte tenu de cet état de fait, ces producteurs de la filière carotte invitent l’État à répondre de manière favorable à leur énième appel pour qu'ils puissent relever le défi de l'autosuffisance de la filière carotte. "Avec la production locale, le kg de carotte est vendu à 150 francs CFA, mais avec l’importation, le prix varie entre 500 et 700 francs CFA", explique-t-il.