Fass Bâtiment: le GIS « Dómou Yaye Astou » lance et propose le modèle ‘’Quartier Sûr et Propre’’ pour le développement local.

Le quartier Fass bâtiment situé dans la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, s’est réveillé ce 19 septembre avec un tout nouveau visage reflétant son lustre d’antan.



En effet, le Groupement international de Solidarité dénommé « Dómou Yaye Fatou », nouvellement mis sur pied en début septembre par les habitants de la localité, a décidé par le biais de l’engagement citoyen de prendre en main le développement local du quartier Fass Bâtiment.



L’organisation a initié, ce samedi, sa première journée d’une opération de salubrité et de désencombrement pour instaurer dans le terroir, un cadre de vie décent.



Le long de la rue 43 qui fait face au monument de l’obélisque ainsi que les ruelles tout aux alentours ont été réaménagés en y enlevant les véhicules, épaves et tout autre matériel qui jusque là empêchaient les habitants des lieux de vivre en quiétude.



À travers cette action citoyenne d’envergure, les initiateurs ont voulu lancer un nouveau projet appelé QSP « Quartier Sûr et Propre » qu’ils entendent soumettre aux autorités administratives comme une force de proposition pour le développement local.