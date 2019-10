Farba Senghor se confie dans "En Ligne"/ " Karim Wade etait l'adversaite du pouvoir de son père, du Pds et des liberaux...les retrouvailles profitent plus a Abdoulayre Wade..."

Karim Wade etait l'adversaite du pouvoir de son père, du Pds et des liberaux." explique-t-il. Dans ce nouveau numero de "En Ligne", l'ancien chargé de la propagande au parti démocratique sénégalais revient sur sa collaboration avec le président de la République Macky Sall ainsi que sur la vie de son parti dénommé " Mbolo Askanewi"

Même s'il est d'avis que la réunification de la famille libérale est loin d'être une utopie, il n'empéche que Farba Senghor semble conjugué le parti democratique sénégalais au passé. Lancien ministre d'Etat sous Wade dit apprécié à sa juste valeur les retrouvailles entre l'actuel chef de l'Etat Macky Sall et son predecesseur maître Abdoulaye wade, non sans confié que ces retrouvailles profitent plus au second dont l'objectif n'est rien d'autre que de voire son fils biologique à la tête du pouvoir. Un fils qui selon lui est à l'origine de la dislocation du Pds."