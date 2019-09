Farba Ngom suite aux retrouvailles entre Wade et Macky Sall : « J’adhère à cette démarche bénéfique pour le Sénégal »

Après sept ans de brouille, Macky Sall et Me Abdoulaye Wade ont enterré la hache de guerre. Invités hier à l'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan de Dakar, dont la construction a été financée par la communauté mouride, l'ancien président et son successeur ont répondu favorablement à l'invitation du Khalife Général des mourides à faire preuve de dépassement pour l’intérêt du Sénégal.



Le dénouement de ce conflit qui n'a que trop duré, a été salué à sa juste valeur par le député maire des Agnams. « Je rends grâce à Dieu et à son prophète », a commencé Farba Ngom qui attribue au Khalife Général des mourides le mérite de cet exploit.



«C'est une première dans l'histoire politique du Sénégal, mais tout le mérite revient à Serigne Mountakha », exulte-t-il, non sans ajouter que « les présidents Wade et Macky Sall ont aussi fait montre d'une grande souplesse en acceptant d’œuvrer pour l’intérêt du pays».



Selon le député maire interviewé par Dakaractu, « tout sénégalais soucieux de la concorde nationale doit se réjouir de ce qui s'est passé hier à Massalikoul Jiinaan », enchaîne Farba Ngom. « On peut ne pas partager la même idéologie politique, mais lorsqu'il s'agit de préserver l’intérêt de la nation, on doit oublier nos petites personnes », philosophe le député maire des Agnams. « C'est pour cette raison que le président Macky Sall, en tant que chef de l'État en exercice, et son prédécesseur n'ont aucunement réfléchi à deux fois quand ils ont été invités par le Khalife à oublier leurs démêlés », fait remarquer Farba Ngom.



Il dit adhérer totalement à la démarche de son mentor. « C'est mon gouvernail en politique, donc, je ne peux qu’être d'accord sur tous les actes qu'il pose encore que par ce geste, il a démontré une fois de plus qu'il n'a d'yeux que pour son peuple. Je l'accompagnerai dans cette dynamique», assure le député maire, précisant au passage qu'il parle en son nom propre.