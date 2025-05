Farba Ngom emprisonné sans preuve : Me Amadou Sall dénonce un effondrement de l’État de droit au Sénégal

Ce mardi, Maître Amadou Sall a présenté un plaidoyer percutant, critiquant ce qu'il décrit comme une « dérive grave » de la justice sénégalaise dans le cas de son client, Mouhamadou Ngom, dit Farba. D'après lui, cette enquête dirigée par le Pôle financier judiciaire, suite à une présumée déclaration de soupçon, n'a aucun fondement légal manifeste. « On ne sait pas pourquoi il est en cours de poursuite. » Aucun témoignage n'a été recueilli. « C'est une honte », a-t-il insisté, dénonçant une atteinte manifeste au droit à un procès équitable.



Maître Sall critique une procédure déloyale et non transparente : d'après ses affirmations, les deux principaux individus impliqués, Farba Ngom et Seydou Sarr Tahirou, n'ont jamais été questionnés à propos des actes qui leur sont imputés. « Jusqu'à ce jour, aucune question spécifique ne leur a été adressée. » « Ni le procureur, ni l'instructeur ne leur ont fourni de preuves tangibles », déclare-t-il, condamnant une détention injustifiée fondée sur des conjectures.



Il expose les faiblesses du dossier, élaboré exclusivement sur la base de l'absence de réponse du Trésor public suite à une question de la CENTIF. « On a questionné le Trésor au sujet de certaines transactions financières... il a donné sa réponse. » « Voilà comment l'affaire a vu le jour », s'insurge Maître Sall, en insistant sur le fait que les fonds concernés proviennent du Trésor et non de sources illégales établies. Il a affirmé que, jamais, les flux financiers n'ont été justifiés par une investigation minutieuse.



Selon Maître Sall, cette situation va au-delà du cas individuel de Farba Ngom. Elle reflète une dégringolade préoccupante du socle républicain du Sénégal. « Si l'on peut être arrêté et accusé sans qu'aucune preuve spécifique ne soit présentée, cela indique que notre démocratie est en péril et que nos droits fondamentaux sont bafoués », avertit-il avec sérieux.



Maître Amadou Sall se montre résolu face à ce qu'il considère comme une chasse aux sorcières judiciaire : « Nous ne sommes pas en train de nous plaindre. Nous luttons. Pour les droits et libertés. Pour la citoyenneté. » Il appelle à une sensibilisation à l'échelle nationale face à cette situation préoccupante, où l'État de droit semble être remplacé par une justice d'exception. Le cas de Farba Ngom pourrait donc marquer un moment clé dans l'histoire judiciaire du Sénégal.