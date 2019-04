Farba Ngom aux frustrés du régime Macky Il : « Il ne faut pas que certains cherchent à nous influencer, tout le monde ne peut pas être nommé! »

Le député maire des Agnam, Farba Ngom, est catégorique : une nomination procède de la volonté de Dieu et de la confiance du président Macky Sall. Lors d'une assemblée générale qui avait réuni tous les membres du parti et de la coalition dans la commune des Agnam, le député maire a invité ses camarades de parti à ne pas se laisser influencer par certains acteurs politiques.

Car selon lui, tout le monde ne peut pas accéder à des postes de responsabilité. Lors de cette assemblée générale également, les membres de la coalition au pouvoir se sont félicités de la nomination de Maître Malick Sall au poste de ministre de la justice et de la nomination du docteur Yaya Abdoul Kane à la direction du patrimoine bâti.

Le député maire Farba Ngom reste convaincu que Matam ne sera pas en reste pour les projets et programmes du quinquennat du président Macky Sall...