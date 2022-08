Farba Ngom alerte les responsables de Benno : « Il est temps que vous sortiez de votre mutisme… »

C’est un Farba qui joue le rôle de sonneur d’alerte que nous avons vu ce samedi lors d'un point de presse tenu avec son camarade de parti, Abdoulaye Seydou Sow. Une rencontre organisée conjointement pour éclairer l’opinion suite à la sortie du leader de Pastef, Ousmane Sonko.



Dans ses propos, le député-maire des Agnams se sent seul dans le combat qui consiste à faire face aux actes des adversaires politiques. « Il est anormal de voir toujours les mêmes têtes faire face à ces gens. Ce ne doit pas être seulement Abdoulaye Seydou Sow ou Farba qui montent toujours au créneau. Il faut que les responsables de l’Alliance pour la République et ceux de Benno Bokk Yaakar prennent la parole pour arrêter ces sottises de Ousmane Sonko », a alerté le maire des Agnams.



De plus, Farba menace de donner dans les prochains jours, des noms de responsables, disposant de privilèges et qui ne font aucun effort pour protéger le parti et son leader...