Farba Ngom à Dandé Màayo : Érection d'un centre polyvalent et d'un espace de stockage de légumes pour Ndiaffane Sorokoum.

Dans ses oeuvres sociales et les actions relatives à ses compétences, le maire de la commune des Agnams, s'est rendu à Ndiaffane Sorokoum pour rencontrer la population et voir quelques militants.







Comme il l'avait prévu, le député-maire Farba Ngom est venu sur les lieux où le centre socio-polyvalent et la chambre froide pour les oignons et les légumes dont les 16 villages pourront béneficier, vont être construits, pour voir l’état de la faisabilité de ce projet. Un espace de 300m2 va être aménagé pour stocker les légumes et les oignons. Juste à côté, le centre polyvalent pourrait voir le jour.







Cette initiative, selon lui, émane de son engagement à élargir la politique de développement et permettre ainsi aux différents villages du Dandé Màayo, de disposer d'un espace de stockage de leurs productions obtenues grâce à leur culture qui est rendue favorable par le fleuve traversant tout le Dandé Maàyo.







Le choix de Ndiaffane Sorokoum n'est pas anodin. « C'est une localité très engagée dans la politique du chef de l'État », reconnaît ainsi le reponsable politique de l'Apr. D'ailleurs, cette localité béneficie de lumière et les populations attendent aussi le butumage de la route pour accéder facilement aux différents village du Dandé Maàyo.







Les témoignages aussi, de la part des habitants sont en phase avec les affirmations du maire des Agnams. « C'est pas éttonant que Farba Ngom fasse ce genre d'initiative. C'est pas la première fois, car, il nous a même donné un lycée qui est en cours de construction » se réjouit un enseignant et habitant de Ndiaffane Sorokoum.