Farba Ngom : « Moustapha Diakhaté n’a rien fait... Mame Mbaye Niang est bien plus méritant que lui! »

Farba Ngom sur le nouveau gouvernement estime que Macky Sall sait ce qu’il fait en nommant des hommes qu’il faut à la place qu’il faut. Et sur le cas Moustapha Diakhaté, le député membre de l’Apr n’a pas mis de gants pour dire ce qu’il pense.

Selon lui, Moustapha Diakhaté mérite cette sanction, car il n’a pas fait grand chose, et Mame Mbaye Niang serait beaucoup plus méritant. Il était l’invité de l’émission en ligne avec Badara Diop. Extraits...