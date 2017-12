Farba Ngom : “En 2019, nous laminerons l'opposition qui est déjà dans le coma”

Le député maire de Agnam n'a pas raté l'opposition aujourd'hui. Lors de son discours tenu ce samedi au Fouta en marge de la cérémonie officielle d'ouverture des 72 heures de Ndiaffar Sorokoum, Farba Ngom a décrété la réélection de Macky Sall en 2019 et s'en est vertement pris à l'opposition. “En 2019, nous allons laminer l'opposition qui est déjà dans le coma”, a t il lancé.

Pour le député maire, les opposants au régime de Macky Sall ne font que diaboliser ce dernier auprès de l'opinion en utilisant les médias.

Mais à l'en croire, c'est peine perdue eu égard aux prouesses de Macky Sall grace à qui, enchaine t il, les villages les plus reculés sont sortis de l'enclavement.

A noter que le gouvernement a dépêché à ce rendez vous culturel du Fouta une délégation composée des ministres Abdou Latif Coulibaly et Yaya Abdoul Kane.