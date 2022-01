Fanzone Sicap Liberté / Zahra Iyane Thiam : « On va continuer à supporter, rien n'est encore joué! »

Ils étaient des centaines de supporters au niveau des Sicap Liberté, fief de la candidate de Benno Bokk Yakaar, Zahra Iyane Thiam pour regarder le match qui opposait le Sénégal à la Guinée.



Dans le but de réaffirmer les liens entre les habitants de Sicap Liberté, la candidate, Zahra Iyane Thiam a initié une Fanzone qui a surtout permis de faire renaître l'ambiance du quartier.



En effet, le Sénégal jouait son deuxième match de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations contre la Guinée, un match âprement disputé, à la fin duquel les deux équipes se sont retrouvées sur un score de 0 but partout.



Zahra Iyane Thiam reste optimiste et confiante pour le reste : « les joueurs ont fait l'essentiel, même s'ils ont manqué quelques occasions franches, mais l'essentiel a été fait, on va continuer à supporter et à les galvaniser pour la victoire finale... »