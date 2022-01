Fann, Point-E/Amitié, Fass- Gueule Tapée, Colobane, Médina, Hann Bel Air, Grand Dakar, Dieuppeul et Sicap Liberté : Les temps forts de la J2 de campagne d’Abdoulaye Diouf Sarr

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a terminé sa deuxième journée de campagne très rythmée. Une journée qui a débuté à Fann/ Point E/Amitié pour prendre fin à Dieuppeul où le candidat Abdoulaye Diouf Sarr a procédé à sa clôture.



Même si l’incident à la Médina a plus ou moins marqué cette journée de caravane, Abdoulaye Diouf s’est adressé aux populations de ces différentes localités de Dakar et rencontré les candidats de la mouvance présidentielle qui sont choisis comme têtes de liste pour briguer le suffrage des populations locales.



Le candidat de Dakar a rendu visite à Abdou Karim Fofana, au Point E, à Cheikh Ahmed Tidiane Bâ à la Médina, à Jean Baptiste Diouf dans la commune de Grand Dakar, à Ndèye Fatou Diouf de Hann Bel Air, Zahra Iyane Thiam à la Sicap Liberté et Aboubacar Sadikh Bèye, dans la commune de Dieuppeul-Derklé-Castors. Dakaractu vous propose les moments forts de ces échanges avec les populations de ces différentes localités que le candidat de Benno Bokk Yakaar à la ville de Dakar a traversées durant la caravane de ce dimanche.