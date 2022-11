Fan zone au Monument de la Renaissance : les supporters sénégalais célèbrent la qualification des Lions en 8e de la coupe du monde

Les nombreux supporters venus encourager en communion les Lions de la Téranga au monument de la Renaissance Africaine ont été récompensés. D’ailleurs avant le début du match, les supporters sénégalais étaient confiants. La plupart d’entre eux disaient que les Lions allaient gagner 2 à 0.



Mais comme pour le deuxième match contre le Qatar battu 3 - 1, quasiment durant toute la première mi-temps, la rencontre a été suivie par les supporters dans un calme absolu. Mais par moments, les supporters envoyaient de la voix à cause d’une occasion ratée ou pour encourager l'équipe.



Ainsi, la domination sénégalaise a fini par payer, lorsque Ismaïla Sarr permet aux Lions d’ouvrir la marque sur penalty juste avant la pause. Après la deuxième mi-temps, l’Équateur domine le match et parvient à égaliser. Mais avec l’engagement de l’équipe sénégalaise, les Lions doublent la marque deux minutes plus tard plongeant à moment-là, le Monument de la Renaissance dans une euphorie indescriptible.



Ainsi les Lions de la Téranga parviendront à garder ce score et passer haut la main en 8e de finale, en attendant leur adversaire qui doit sortir premier de la poule B (Angleterre, Iran ou États-Unis).