Famille Gassama Diaby de la Guinée : La magnifique "Chevrolet" que Serigne Fallou Mbacké avait offerte à notre grand père...

Comme à l'accoutumée, la Famille Gassama Diaby de la Guinée Conakry s'est rendu à la ville sainte de Touba pour commémorer avec la communauté Mouride le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. À la tête d'une forte délégation, El hadji Mouhamadou Diaby est revenu sur la relation entre le fondateur du mouridisme et son grand père, Mouhamadou Fodé Diaby Gassama. Une relation qui ne date pas d'aujourd'hui et qu'ils comptent perpétuer.



El hadji Mouhamadou Diaby a aussi rappelé la magnifique "Chevrolet" que Serigne Fallou Mbacké, à l'époque Khalife Général des mourides, avait offerte à son son grand père. Une voiture qui coûtait une fortune et qu'il n'a jamais utilisée. Un geste magnifique et historique, selon Diaby.



Il s'est aussi exprimé sur le livre que son grand père a écrit sur Saliou et Serigne Mourtada Mbacké après leur disparitions.