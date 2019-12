Famara Ibrahima Sagna aux acteurs politiques : « Le dialogue n'est pas une contradiction (...), non plus de discours discordants »

Officiellement installé, à ses nouvelles fonctions de coordinateur du dialogue national, Famara Ibrahima Sagna a exprimé au président Macky Sall, le sentiment de fierté et de l'engagement patriotique qui l'animent pour servir avec loyauté sa nation.

Dans ses missions, Famara Ibrahima Sagna opte ainsi pour "un Sénégal de justice de liberté, de prospérité, de paix et de d'émergence".

À cet effet, il appelle les membres du comité de pilotage ainsi que tous les acteurs, intellectuels et culturels à réfléchir et réussir ce pari (aboutir à un consensus). Car, estime t-il toujours, " le dialogue n'est pas une querelle, au cours de laquelle des personnes cherchent et dévoilent des contractions qui séparent, divisent, opposent. Le dialogue n'est pas l'énoncé des démonstrations et d'avis divergents par volonté de concurrence et d'émulation crypto personnelle".

Le coordinateur de poursuivre toujours que le dialogue, "ce n'est pas non plus, des discours discordants et discontinus de plusieurs personnes représentant des intérêts divergents antagonistes et égoïstes. Le dialogue que nous voulons doit être celui qui produit un diagnostic intégrant tous les arguments des participants et une conclusion dans laquelle tous se retrouvent, se reconnaissent".