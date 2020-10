Famara Diédhiou (attaquant équipe nationale) : « c'est une défaite qui nous fait mal... »

Au lendemain de la déconvenue des « Lions » du Sénégal face à la sélection marocaine, la pilule a du mal à passer. C'est ce qu'a affirmé l'attaquant international sénégalais, Famara Diédhiou au micro de la FSF TV. Arrivé à Dakar ce samedi après-midi, pour préparer leur deuxième match amical contre la Mauritanie, ce mardi, la team Sénégal reste confiante. Une confirmation de l'attaquant de Bristol City (D2 Anglaise) qui fait état d'un bon moral qui prévaut dans le groupe...

Famara Diédhiou et les siens ont donc repris les entraînements à peine arrivés à Dakar. En effet, quelques petites heures après l'atterrissage de la délégation sénégalaise à l'aéroport international de Diass, le groupe s'est dirigé au stade régional Lat Dior de Thiès pour s'y entraîner. "On est arrivé aujourd'hui donc on s'est très vite remis au travail. On a pu travailler durement comme il le faut." Un bel état d'esprit nécessaire pour se remettre de la défaite 3-1 subie à Rabat.

À ce propos, l'attaquant des « Lions » d'ajouter : « une défaite c'est toujours amer, mais on a le droit de passer à autre chose et de redoubler d'efforts, de se remettre vite au boulot. C'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui avec cette séance » Une séance qui s'est tenue à huis clos, loin du regard des supporters et des interrogations de la presse locale.



Malgré un premier faux pas, le groupe est toujours déterminé et fait focus pour rectifier le tir, a fait savoir Famara. « Le moral est bon, on tombe mais on ne reste pas au sol, on se relève. C'est une défaite qui fait mal, donc c'est à nous de nous remettre au boulot, et de gagner mardi contre la Mauritanie ».