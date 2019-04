Fally Seck, Alliance pour le développement : “La nomination de Makhtar Cissé répond à l'exigence de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut”

Mouhamadou Makhtar Cissé a quitté la Direction de la Senelec pour atterrir au ministère du Pétrole et des Energies à la faveur de la formation du premier gouvernement de Macky II. Une promotion dont se félicitent beaucoup de Sénégalais qui sont convaincus que l'ancien Directeur des Douanes sénégalaises est bien à sa place au département du Pétrole et des Énergies.

Le président du mouvement Alliance pour le développement se joint à ce concert d'approbation pour se féliciter du choix porté sur Makhtar Cissé pour gérer les nouvelles ressources naturelles du Sénégal.

Selon Fally Seck qui est également Directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la Gouvernance territoriale, c'est aussi le fruit du travail abattu par le ci-devant directeur de la Senelec à Dagana où il milite.