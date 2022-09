Faits divers : B.S, enceinte d'un autre homme, contracte un mariage et vient jeter son bébé à Saly

Une histoire recambolesque vient de se produire dans la capitale touristique du Sénégal, précisément au croisement de Saly.



Selon des sources de Dakaractu Mbour, c'est ce dimanche vers 19h30 qu'un jeune talibé s'est présenté à l'agent de police en faction au croisement de Saly avec un nouveau né de sexe féminin qui lui aurait été confié par sa mère plusieurs minutes auparavant et qui n’est plus revenue.Pendant que l'agent tenait le bébé dans ses bras, le talibé en a profité pour s'enfuir. Injoignable sur appel téléphonique, message a été envoyé au substitut du procureur. Après avis de l'Aemo, le bébé sera conduit au service pédiatrique de l'hôpital de Mbour. Injoignable sur appel téléphonique, message a été envoyé au substitut du procureur.



Après avis de l'Aemo, le bébé va être conduit au service pédiatrique de l'hôpital de Mbour. Le bébé de sexe féminin serait le fruit des œuvres de B. S domiciliée à Grand-Dakar. Il y a quelques mois, elle avait été donnée en mariage au sieur M. Mb domicilié aux Hlm de Dakar. En rejoignant le domicile conjugal, elle traînait une grossesse qu'elle avait cachée à son nouveau mari. L'ayant finalement découvert, ce dernier l'a chassée de la maison. Après son accouchement, et prise de remords, elle est venue deposer son bébé au Croisement Saly.



Selon toujours des sources de Dakaractu Mbour, en concertation avec l'Aemo, le bébé a été finalement accueilli à "Vivre ensemble" de Mbour. Informé, le substitut du procureur de Mbour a instruit le maintien du bébé audit centre et de mener l'enquête en procédant à l'audition de l'époux, de la famille de la dame et de faire une réquisition à gynécologue la concernant...