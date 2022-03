Fais 2022 : les investisseurs d’Afrique soutiennent les jeunes entrepreneurs....

Le sommet des investisseurs d'Afrique francophone (SIAF) s'est tenu ce vendredi 4 Mars 2022.



Regroupant les investisseurs actifs en Afrique francophone et ceux désirant lancer leurs activités dans la sous-région ainsi que les start-up développant des solutions basées sur le numérique les plus prometteuses de la région.



Ce sommet a comme objectif d’apporter une réponse efficace à la crise qui a frappé nos économies ces deux dernières années mais aussi permettre aux start-up locales de pouvoir avoir de la visibilité afin d'augmenter leur impact dans l'écosystème.



Ils étaient au nombre de 300 participants et 25 intervenants qui ont échangé autour de 5 panels répartis en deux sessions pitch et de Networking.



L'événement est aussi marqué par la forte présence des jeunes pour la création de projets innovants avec un réel impact environnemental, éducatif entre autres...