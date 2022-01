Faible temps de jeu avec les Lions, Joseph Lopy en bon patriote : "Le maillot national est plus important..."

Malgré la Covid-19 et la pression, le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, Joseph Lopy, reste serein et préfère voir le bon côté des choses. En effet, en conférence de presse d'avant-match contre la Guinée, le milieu des Lions est revenu sur sa situation en sélection où il joue très peu. "Le maillot national est plus important", dira-t-il en présence de son entraîneur, Aliou Cissé. Dans une atmosphère tendue avec une tanière menacée par la Covid-19, Lopy ajoute : "Ce groupe travail peut faire le nécessaire sur le terrain..."